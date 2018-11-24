ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محمد خاشقجي يكشف تفاصيل لقائه المفاجئ بالأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:18 ص
محمد خاشقجي والأمير
محمد خاشقجي والأمير محمد بن سلمان
أحمد قاسم
كشف نجل ابن عم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، محمد، تفاصيل لقائه المفاجئ بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال سباق الفورمولا 1 الذي أقيم في مارينا أبوظبي بالإمارات، أمس الجمعة.

وقال خاشقجي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "لقاءي بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئا ورائعا، إذ رحب ولي العهد به قائلا "أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات".

وشدد خاشقجي، على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة والمتمثلة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، مبينًا أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم.

وتابع: "ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب، ورؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية".
loading...

ترشيحاتنا

نجم الاهلي السابق يفتح النار على مروان محسن

بعد حرمانهما من الإنجاب.. زوجان يتبرعان بـ7 ملايين جنيه لبناء مدرستين

الصناعة: فحص 7874 رسالة أغذية خلال شهر

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب..اليوم

علي جمعة يكشف عن 6 إخوة لرسول الله من الرضاعة

الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالنمسا يطمئن على الخطيب

نانسي عجرم ببطن ممتلئة في احتفالية دبي.. صور

جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..فيديو

أميتاب باتشان يسدد ديون 1400 فلاح هندي.. والشاذلي تستعرض تصريحاته عن مصر

عكاشة: أشرف عبد الباقي وطني.. وطلع لنا فنانين زي أبو شعر منكوش

إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي :تحولوا الي موظفين

الكويت تكشف حقيقة منع قطريين من دخول الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟