محمد خاشقجي يكشف تفاصيل لقائه المفاجئ بالأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي

كشف نجل ابن عم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، محمد، تفاصيل لقائه المفاجئ بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال سباق الفورمولا 1 الذي أقيم في مارينا أبوظبي بالإمارات، أمس الجمعة.



وقال خاشقجي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "لقاءي بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئا ورائعا، إذ رحب ولي العهد به قائلا "أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات".



وشدد خاشقجي، على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة والمتمثلة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، مبينًا أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم.



وتابع: "ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب، ورؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية".