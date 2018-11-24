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محافظات

استمرار موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة بكفر الشيخ

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:02 ص
استمرار موجة الطقس
استمرار موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة بكفر الشيخ
محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ استمرار موجة الطقس السيئ، حيث واصل هطول الأمطار الغزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة حتى فجر اليوم.

وتحولت أغلب قرى المحافظة إلى برك من مياه الوحل، نتيجة غزارة الأمطار، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات في عدد من القرى وعدم استقراره في أغلب القرى.

ومن جانبه وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن برفع حالة الطوارئ استعدادًا لهذه التغييرات المناخية لحين استقرار أوضاع الطقس والعمل على رفع مياه الأمطار من الشوارع على وجه السرعة.
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