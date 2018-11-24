اليوم.. توتنهام يواجه تشيلسي في البريميرليج

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي، اليوم، السبت، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمرليج".



ويتحدى توتنهام نظيره تشيلسي في مباراة اليوم، من أجل حقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، لاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي، حيث أن البلوز يتفوق عليه بنقطة واحدة في المركز الثالث.



بينما يخوض تشيلسي مواجهة صعبة اليوم أمام توتنهام، ويرغب في تحقيق النقاط الثلاث، لتضييق الخناق على ليفربول الذي يحتل وصافة الدوري بفارق نقطتين عنه، والذي سيخوض مواجهة هامة أمام واتفورد الساعة الخامسة مساءً، حيث أن في حال هزيمة الريدز، سيخطف البلوز وصافة البريمرليج.



وخاض البلوز 12 مباراة في البريمرليج حتى الآن وتمكن من الفوز في 8 مباريات بينما تعادل 4، فيما خاض السبيرز 12 مباراة ايضًا وحقق الفوز في 9 مباريات وخسر 3.



ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 27 نقطة.