فتح باب التسجيل لعمومية الأهلي لليوم الثاني

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي فتح باب التسجيل في اليوم الثاني بالمقر الرئيسى فى الجزيرة.



وكان اليوم الأول لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية. وذلك بعد حضور 2554 عضوًا، قاموا بالتسجيل قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساءً أمس ، في الاجتماع الأول لـ”العمومية العادية”.



ويكون الاجتماع صحيحًا اليوم بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً، مباشرة، بالصالة المغطاة بالنادي.