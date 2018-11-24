سيتي إيدج تنظم حفل استقبال بسفارتنا بلندن ضمن خطتها التسويقية

نظمت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري حفل استقبال بالسفارة المصرية بلدن تحت رعاية السفير طارق عادل، سفير مصر في بريطانيا، وبحضور لفيف من الشخصيات الهامة، تقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووفد رفيع المستوى من وزاره الاسكان، ولفيف من سفراء الدول العربية، والعديد من رجال الدولة، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين وكذلك كبار رجال الاعمال المصريين و العرب المقيمين في المملكة المتحدة، هذا بجانب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين البريطانيين المهتمين بالقطاع العقاري.



ويأتي هذا الحفل تزامنًا مع مشاركة سيتي إيدج في معرض "عقارات مصر" الذي يقام بالعاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2018، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان المصرية، والذي يهدف لمنح الفرصة أمام مطورين العقارات المصريين أن يعرضوا مشاريعهم أمام العالم، للتسويق لسوق العقارات المصري في الخارج ولفتح أفق واعدة لتصدير العقارات المصرية لأسواق جديدة.



وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، من خلال الفيديو، والتي أشاد خلالها بالإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري في الأربعة سنوات الماضية وكيفية نجاحه في تخطي العديد من التحديات وتحويلها الى فرص إستثمارية، إذ أصبح الاقتصاد المصري الآن، وبعد الإصلاحات الأخيرة، يوفر مناخًا متميزًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.



وأضاف أن قطاع العقارات يشهد طفرة كبيرة في المرحلة الحالية بما في ذلك إنشاء العديد من المشاريع السكنية والتنموية.



وكانت شركة "سيتي إيدج" عرضت خلال الحفل فيلم وضح حجم المشاريع العمرانية والسياحية الضخمة التي أنشأتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتطرق الفيديو كذلك لعرض التعديلات التشريعية بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الإقامات الجديد، الذي يشجع كبرى الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في الاقتصاد المصري عامة وفي مجال العقارات على وجه الخصوص، والذي يشهد حاليًا حالة من الانتعاش لم يشهده السوق المصري من قبل، خاصة مع خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التوسع في إنشاء العديد من المدن الجديدة، وعرض الفيديو أيضًا المشروعات السكنية والتجارية والإدارية الرائدة التي قامت بها هيئه المجتمعات العمرانيه بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتولي سيتي ايدج اداره تطوير وتسويق و بيع وخدمات ما بعد البيع لتلك المشروعات.

