تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لبعض الرحلات.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة الي الرياض، ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 المتجهة الى الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.



وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693، ورحلة رقم 6469 للشحن والمتجهان الى اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.