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أخبار البلد

عبد المحسن سلامة: مصر والإمارات النموذج الصحيح للعلاقات العربية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:05 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
محمد مجدي - نهلة الشربينى
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، "إن مصر والإمارات يجمعهما علاقة قوية وعريقة وتاريخية منذ تأسيس الدولة على يد الشيخ زايد".

وأضاف سلامة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش مشاركته في معرض "صور نادرة لمؤسس الإمارات احتفالا بمئوية زايد" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، أن مصر والإمارات النموذج الصحيح لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيرا إلى أن جميع العلاقات مع الدول العربية متأرجحة، إلا مع الإمارات فإنها في ازدياد دائما.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن العلاقة بين مصر والإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم الإمارات، تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات خلال الفترلاة الحالية.

وأكد "سلامة" أن رعاية الأهرام للمعرض يدل على عراقة مؤسسة الأهرام الذي يتجاوز عمرها 100، موضحا أن أول خطاب للشيخ زايد بعد تحقيق الاتحاد الفيدرالي للإمارات، كان من قلب مؤسسة الأهرام.
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