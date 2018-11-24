إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لأبنائهما "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.





صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية محمد قسم الله وهبة صلاح.



