ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:20 م
الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
عمرو خليفة
قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لأبنائهما "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية محمد قسم الله وهبة صلاح.

حضر معتز الدكر وكيلا عن الفنانة زينة وقدم حافظتى مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذى قضى فيه بالرفض وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتى الثانى والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 فى ذات الأمر، والذى قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.
loading...

ترشيحاتنا

شروط قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن ذكور وإناث.. فيديو

تعديلات جديدة في جهاز الأهلي واجتماع مطول لـ يوسف و140 ألف دولار لكارتيرون

وزير القوى العاملة يتابع حادث مقتل شاب مصري بالرصاص في السعودية

طالب يقتل مدرسته بعد مشاهدة مسلسل كارتون.. والداخلية تطالب الأسر بضرورة متابعة أبنائهم

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

طبيب الأهلي يفجر مفاجأة سعيدة لجماهير القلعة الحمراء

ننشر شهادة رئيس الطب الشرعى بقضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

وزير الخارجية البحريني: إيران لم تنم منذ البارحة

صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري ..فيديو

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

مسلسل كارتون يقود طالبا إلى السجن قتل مدرسته بالاسكندرية..تفاصيل

طارق سليمان مدربا للحراس بالأهلي خلفا لمصطفى كمال.. وعادل مصطفى مدربا مساعدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

فيديو

الري تتحدى: نتمنى سقوط الأمطار لاختبار جاهزيتنا.. فيديو
فيديوجراف.. أسترالي يقتل ابنته بسبب الفقر
البحيرة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .. فيديو وصور
شاهد.. تعليق وزارة الصحة على ضبط مصنع أدوية مغشوشة
الصحة تعلن موعد المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟