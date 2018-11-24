دنيا عبدالعزيز بصحبة فاروق الفيشاوي بعد خضوعه للعلاج من السرطان

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا تجمعها بالفنان فاروق الفيشاوي، وذلك بعد خضوعه للعلاج من مرض السرطان، وظهر مع الفيشاوي في الصور عدد من الفنانين منهم كمال أبو رية وعماد رشاد وهاني مهنى.



كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، الأمر الذي أصاب جمهوره وأصدقائه بصدمة كبيرة.



يذكر أن أحدث أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.

