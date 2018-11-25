ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

دمشق: إصابة 50 مدنيا في هجوم بغاز سام على مدينة حلب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا، أمس السبت، إن قصفا نفذه مسلحون على مدينة حلب أدى إلى إصابة 50 شخصا وتسبب في حدوث حالات اختناق، نتيجة قصف بقذائف تحتوي على غازات سامة.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية "سانا" عن مسؤول في قطاع الصحة بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة قوله إن القصف أصاب منطقتين وإن القذائف حوت غازات سببت حالات اختناق.

وأشار مدير صحة حلب إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مدنيًا جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذاف تحتوي غازات سامة على حيي شارع النيل و الخالدية.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية مستمرة فى تقديم خدماتها والمرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور طبقًا للاعراض على المصابين.
loading...

ترشيحاتنا

أبو ظبي الرياضة: إلغاء مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بكأس ليبرتادوريس اليوم

فرج عامر يكشف ملامح مشروع الألف قرية .. فيديو

شاهد.. إدمان لعبة فيديو وراء مقتل معلمة ثانوي في الإسكندرية

لحظة تعدي جماهير ريفربيلت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز.. فيديو

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

برشلونة يفلت من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد ويغرد على قمة الليجا.. فيديو

بعد خسائره محليا ودوليا.. خبير تأهيل رياضى يكشف الأسباب وراء هزائم الأهلى

حكاية إنشاء برج بيزا المائل منذ 1000 عام توثيق للحرب..وهذا هو سر ميله

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا

إيمان الحصري تعلن غضبها من المسؤولين بسبب تصدير الكلاب

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو
موجز البلد| مقتل مصري بالسعودية..الأرصاد تحذر من الطقس.. وزير باكستاني يحرق أمتعته
عبد الواحد السيد: شريف إكرامي الأحق بحراسة مرمى الأهلي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟