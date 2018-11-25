دمشق: إصابة 50 مدنيا في هجوم بغاز سام على مدينة حلب

قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا، أمس السبت، إن قصفا نفذه مسلحون على مدينة حلب أدى إلى إصابة 50 شخصا وتسبب في حدوث حالات اختناق، نتيجة قصف بقذائف تحتوي على غازات سامة.



ونقلت الوكالة السورية الرسمية "سانا" عن مسؤول في قطاع الصحة بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة قوله إن القصف أصاب منطقتين وإن القذائف حوت غازات سببت حالات اختناق.



وأشار مدير صحة حلب إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مدنيًا جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذاف تحتوي غازات سامة على حيي شارع النيل و الخالدية.



وأشار إلى أن الطواقم الطبية مستمرة فى تقديم خدماتها والمرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور طبقًا للاعراض على المصابين.