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رياضة

عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن محمود جنش حارس الفريق، هو الأجدر لحراسة منتخب مصر في الوقت الحالي.

وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جنش أحد أسباب انتصارات الزمالك في الموسم الحالي، بعد المستوى القوي الذي يقدمه".

وأكمل: "طارق حامد ومحمود علاء، من ضمن أسباب مكاسب الزمالك أيضًا ويقدمون مستوى متميز".
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