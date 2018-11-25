5 طرق لتنظيف أواني الألومنيوم المحترقة بكل سهولة

تواجه ربة المنزل مشكلة تنظيف الأواني الألومنيوم المحترقة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يقدم لك موقع Reader's Digest أسرع الحيل وبمواد طبيعية للتخلص من احتراق الأواني الألومنيوم .





ملح الليمون

يعتبر ملح الليمون، وهو مكون حمضي يتم شراؤه من العطار، من أفضل الوسائل التى تستخدم لتنظيف الأواني المحترقة واستعادة بريقها من جديد، حيث يستخدم بتسخين كمية من الماء، بحسب حجم القدر، ثم يوضع في الإناء ويضاف له ملح الليمون، ويحرك وينقع لمدة نصف ساعة، ثم يفرغ من الخليط ويفرك باستخدام ليفة خشنة.





الكاتشب

حتى تتمكني من تلميع الأواني الألومنيوم من البقع واستعادة لمعانها، يمكنك استخدام الكاتشب، بوضع طبقة منه على الإناء بالكامل، وتركها لمدة 30 دقيقة، حتى تتفاعل الأحماض الموجودة به مع البقع، فيهسل إزالتها بالليفة.





الخل الأبيض

الخل الأبيض من أهم المنظفات القوية لاستعادة لمعان الأواني المحترقة، يمكنه إزالة البقايا المحترقة في الإناء من خلال وضع نصف كوب ماء، ونصف معلقة خل، ثم إضافة 3 ملاعق بيكنج صودا حتى الغليان، ثم نترك الإناء حتى يصير دافئًا، وبعدها سيصير سهل التنظيف بليفة خشنة.





قشر التفاح

ينصح البعض باستخدام قشر التفاح لتنظيف الأواني الألومنيوم عن طريق وضع القشر في الإناء، وإضافة الماء إليه، وغليه لمدة تتراوح بين 20- 30 دقيقة، على نار هادئة، ثم يترك وينقع قليلا حتى يهدأ، ويتم تنظيف الإناء بالماء والصابون.





عصير الليمون

حتى تتمكني من إعادة لون إناء الطهي لطبيعته بعد الاحتراق، وإزالة بقايا الطعام، ضعي ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقتين من عصير الليمون، وضعيها على الأجزاء المحترقة لمدة نصف ساعة، ثم افركيها جيدا واغسلي الإناء بالماء والصابون.