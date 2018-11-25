ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 طرق لتنظيف أواني الألومنيوم المحترقة بكل سهولة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تواجه ربة المنزل مشكلة تنظيف الأواني الألومنيوم المحترقة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يقدم لك موقع Reader's Digest أسرع الحيل وبمواد طبيعية للتخلص من احتراق الأواني الألومنيوم .

ملح الليمون
يعتبر ملح الليمون، وهو مكون حمضي يتم شراؤه من العطار، من أفضل الوسائل التى تستخدم لتنظيف الأواني المحترقة واستعادة بريقها من جديد، حيث يستخدم بتسخين كمية من الماء، بحسب حجم القدر، ثم يوضع في الإناء ويضاف له ملح الليمون، ويحرك وينقع لمدة نصف ساعة، ثم يفرغ من الخليط ويفرك باستخدام ليفة خشنة.

الكاتشب
حتى تتمكني من تلميع الأواني الألومنيوم من البقع واستعادة لمعانها، يمكنك استخدام الكاتشب، بوضع طبقة منه على الإناء بالكامل، وتركها لمدة 30 دقيقة، حتى تتفاعل الأحماض الموجودة به مع البقع، فيهسل إزالتها بالليفة.

الخل الأبيض
الخل الأبيض من أهم المنظفات القوية لاستعادة لمعان الأواني المحترقة، يمكنه إزالة البقايا المحترقة في الإناء من خلال وضع نصف كوب ماء، ونصف معلقة خل، ثم إضافة 3 ملاعق بيكنج صودا حتى الغليان، ثم نترك الإناء حتى يصير دافئًا، وبعدها سيصير سهل التنظيف بليفة خشنة.

قشر التفاح
ينصح البعض باستخدام قشر التفاح لتنظيف الأواني الألومنيوم عن طريق وضع القشر في الإناء، وإضافة الماء إليه، وغليه لمدة تتراوح بين 20- 30 دقيقة، على نار هادئة، ثم يترك وينقع قليلا حتى يهدأ، ويتم تنظيف الإناء بالماء والصابون.

عصير الليمون
حتى تتمكني من إعادة لون إناء الطهي لطبيعته بعد الاحتراق، وإزالة بقايا الطعام، ضعي ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقتين من عصير الليمون، وضعيها على الأجزاء المحترقة لمدة نصف ساعة، ثم افركيها جيدا واغسلي الإناء بالماء والصابون.
كما يمكنك استخدام الليمونة بعد عصرها لاستعادة لمعان الأواني من جديد، بفرك الأواني بها من الداخل والخارج، ثم تجفيفها.
loading...

ترشيحاتنا

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

الرئيس النيجيري يعترف بمقتل 100 جندي في هجوم لداعش

محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين في الرشوة.. اليوم

برلماني: المواطنون يقعون فريسة سهلة في يوم الفرايداي

الحكم في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.. اليوم

البابا تواضروس يترأس قداس تجليس وسيامة وترقية مطارنة بكاتدرائية العباسية

اليوم.. ريفر بليت يستضيف بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس

الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن حالة الطقس

القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري داخل مزرعة بالسعودية

سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

فيديوجراف| خزينة الحظ.. ماذا وجدوا بداخلها؟
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟