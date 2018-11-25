ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الطريقة الصحيحة لتخزين الفطير المشلتت

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:01 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفطير المشلتت، الذى يشتهر بتحضيره الكثير من السيدات ولكنه يأخذ الكثير من الوقت لإعداده، لذلك تقدّم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد الطريقة الصحيحة لتخزين الفطير المشلتت فى الفريزر وفكه وتسخينه.

- أولاً عند اتخاذ قرار تخزين الفطير لا تفعلي ذلك وهو ساخن.. عليك تركه يبرد تمامًا، ثم خزنيه، ولكن خلال تلك الفترة لا بد أن يغطى بفوطة نظيفة حتى لا يجف.

- قطعي الفطيرة إلى أربعة أجزاء متساوية، وإما أن تضعي كل جزء مفرود في كيس بلاستيكي منفرد على حدة وتخزينه في الفريزر، أو تضعي كل الأجزاء معا فوق بعضها في كيس واحد. ولكن بين كل قطعة والأخرى ورق بلاستيك أو ما يشبه ورق الزبدة، كفاصل يمنع التصاقها.

- لا تضعي أكياس الفطير معا فوق بعضها؛ حتى يسهل عليك فيما بعد أخذ ما يناسبك بسهولة وفكه واستخدامه، ولا تنسي فرد قطع الفطير جيدًا حتى تتجمد على الوضع الصحيح دون أي ثنايا، فلا تتكسر أثناء فك تجمدها.

- يمكنك أيضا استخدام علبة ثلاجة كبيرة الحجم، ولكن لا بد أن تضعي فواصل بلاستيكية بين قطع الفطير بنفس الطريقة السابقة.

- حتى تحتفظي بالفطير طازجا وطريا كما هو، عليك تخزينه في الفريزر فقط ولا تتركيه في الثلاجة أو خارجها لأنه سيتفاعل مع الهواء ويجف سريعًا.

طرق فك وتسخين الفطير

- أولا، أخرجي الفطير من الفريزر وضعيه جانبًا بنفس الكيس البلاستيكي كما هو؛ حتى يذوب الثلج من حوله بهدوء.

- لا تضعيه على النار مباشرة أو في الميكروويف حتى لا يجف سريعًا، ولا تفردي أي أجزاء مجمدة من الفطير أثناء التسخين حتى لا تقطع، لأنها في هذا الوقت تكون صلبة.

- ضعي قطع الفطير في طبق بالميكروويف حتى يتم تسخينها، ولكن لا بد أن تكون كل قطعة على حدة؛ حتى لا تلتصق القطع خلال التسخين.

- في حالة عدم وجود ميكروويف يمكنك تسخينه على البوتاجاز باستخدام صينية أو مقلاة تيفال حتى لا يلتصق بها، مع تسخين كل قطعة على نار هادئة حتى لا يحترق، وفي حالة إذا كان قليل الدسم يمكنك دهن المقلاة بأي مادة دهنية حتى تقدميه ساخنا وكأنه طازج.
loading...

ترشيحاتنا

العامري فاروق يكشف تطورات أزمة غالي وفضل مع الأهلي

العامري فاروي ردا على خلافه مع الخطيب: مندهش من إصرار البعض على نشر الأكاذيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس بعد مداهمة منزله.. فيديو

تحقيقات النيابة: جثة محترقة داخل دورة مياه موبينيل الهرم.. والإخوان استهدفت المنشآت الاقتصادية

1.5 مليار جنيه مبيعات أول وحدات المنصورة الجديدة.. و11 ألف شقة بمشروع جنة.. فيديو

تعليق صادم لـ الحضري عقب أزمته مع الإسماعيلي وقرب رحيله

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بكفر الدوار

قادة أوروبا يصدقون على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عبدالعال مداعبا الهامي عجينة: اقعد بدل ما تروح للمفتي

فريق من النيابة العامة يعاين مكان غرق مركب الرياح البحيري

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

سمر دسوقي: المرأة حائط صد أول في مواجهة أزمات المجتمع.. فيديو
وزير الاتصالات: بدأنا برنامجا لتأهيل المجندين بالتعاون مع القوات المسلحة.. فيديو
الرئيس السيسي: واثقون من استكمال البناء الحضاري على يد شبابنا
السيسي: نعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات
الرئيس السيسي: الدولة تبذل جهوداً لتوطين التكنولوجيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟