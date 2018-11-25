يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفطير المشلتت، الذى يشتهر بتحضيره الكثير من السيدات ولكنه يأخذ الكثير من الوقت لإعداده، لذلك تقدّم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد الطريقة الصحيحة لتخزين الفطير المشلتت فى الفريزر وفكه وتسخينه.





- أولاً عند اتخاذ قرار تخزين الفطير لا تفعلي ذلك وهو ساخن.. عليك تركه يبرد تمامًا، ثم خزنيه، ولكن خلال تلك الفترة لا بد أن يغطى بفوطة نظيفة حتى لا يجف.





- قطعي الفطيرة إلى أربعة أجزاء متساوية، وإما أن تضعي كل جزء مفرود في كيس بلاستيكي منفرد على حدة وتخزينه في الفريزر، أو تضعي كل الأجزاء معا فوق بعضها في كيس واحد. ولكن بين كل قطعة والأخرى ورق بلاستيك أو ما يشبه ورق الزبدة، كفاصل يمنع التصاقها.





- لا تضعي أكياس الفطير معا فوق بعضها؛ حتى يسهل عليك فيما بعد أخذ ما يناسبك بسهولة وفكه واستخدامه، ولا تنسي فرد قطع الفطير جيدًا حتى تتجمد على الوضع الصحيح دون أي ثنايا، فلا تتكسر أثناء فك تجمدها.





- يمكنك أيضا استخدام علبة ثلاجة كبيرة الحجم، ولكن لا بد أن تضعي فواصل بلاستيكية بين قطع الفطير بنفس الطريقة السابقة.





- حتى تحتفظي بالفطير طازجا وطريا كما هو، عليك تخزينه في الفريزر فقط ولا تتركيه في الثلاجة أو خارجها لأنه سيتفاعل مع الهواء ويجف سريعًا.





طرق فك وتسخين الفطير





- أولا، أخرجي الفطير من الفريزر وضعيه جانبًا بنفس الكيس البلاستيكي كما هو؛ حتى يذوب الثلج من حوله بهدوء.





- لا تضعيه على النار مباشرة أو في الميكروويف حتى لا يجف سريعًا، ولا تفردي أي أجزاء مجمدة من الفطير أثناء التسخين حتى لا تقطع، لأنها في هذا الوقت تكون صلبة.





- ضعي قطع الفطير في طبق بالميكروويف حتى يتم تسخينها، ولكن لا بد أن تكون كل قطعة على حدة؛ حتى لا تلتصق القطع خلال التسخين.



