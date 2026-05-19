عضو بالنواب: دعم الصناديق العربية يعزز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوط الاقتصادية

أكد النائب عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مصر على اتفاقية زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، باعتبارها خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن الاقتصادي العربي في ظل التحديات العالمية الراهنة.



وقال النائب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، إن العالم لم يعد يتحرك بمنطق الدول المنفردة، وإنما عبر التكتلات والتحالفات الكبرى القادرة على حماية مصالحها وصياغة مستقبلها الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى نماذج الاتحاد الأوروبي ومجموعة “بريكس” والصين والولايات المتحدة.



وأضاف أن الدول العربية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون قوة عالمية مؤثرة، من ثروات ضخمة وموقع جغرافي استثنائي وسوق كبيرة وموارد بشرية هائلة، إلا أن غياب التكامل الاقتصادي الحقيقي لا يزال يحول دون تحقيق هذا الهدف.



وأوضح أن دعم صندوق النقد العربي لا يمثل مجرد دعم لمؤسسة مالية، بل هو دعم لفكرة الاستقلال الاقتصادي العربي وبناء أدوات تمويل عربية قادرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية والضغوط الخارجية.



ووجه النائب رسالة إلى الدول العربية، مؤكدًا أن قوة أي مشروع عربي مشترك تبدأ من قوة الدولة الوطنية، وأن مصر كانت وستظل حجر الأساس في استقرار الأمة العربية، قائلاً: “عندما تتعرض المنطقة للأزمات تتحرك مصر، وعندما تهتز موازين الاستقرار تقف مصر، وعندما يبحث العرب عن صوت العقل والتوازن تتقدم مصر”.



وأشار إلى أن مصر لم تكن يومًا دولة تبحث عن مصالح ضيقة، بل تحملت دائمًا مسؤوليتها التاريخية تجاه أمتها العربية، مؤكدًا أن دعم مصر وتقوية اقتصادها يمثل دعمًا لاستقرار المنطقة العربية بالكامل.



ولفت إلى أن موافقة مصر على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي تأتي تأكيدًا لدورها التاريخي، خاصة وأنها تُعد ثالث أكبر المساهمين في الصندوق بحصة تبلغ 9.8٪، معلنًا تأييده الكامل للاتفاقية باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح ورسالة بأن العمل العربي المشترك لم يعد رفاهية، بل ضرورة وجودية لحماية مستقبل الشعوب العربية.