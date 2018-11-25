فشل المخططات الإيرانية في التأثير على انتخابات البحرين

استقطبت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين 67% من الناخبين، في إنجاز جديد يؤكد دعم المملكة للمسيرة الديمقراطية ويسقط المحاولات الخارجية لزعزعة العملية الانتخابية، إذ بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47، بحسب "سكاي نيوز".



وقال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد ساعات على انتهاء الاقتراع إن "النسبة الأولية للتصويت في الانتخابات بلغت 67%، وهي أعلى من نسبة تصويت عام 2014 والتي كانت 53%".



وأوضح أن ذلك يؤكد أيضا دور البحرينيين "في المسيرة التنموية الشاملة"، تحت قيادة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و"بما يعكس وجهات النظر المتنوعة في المجتمع البحريني".



وأضاف أن "التزام الناخبين بممارسه حقهم الدستوري في الاقتراع، يعد مؤشرا واضحا على دعمهم للمسيرة الديمقراطية، ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها".



وكانت وزارة الداخلية أعلنت، على لسان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن إيران كانت مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية.



وقال المسؤول البحريني "استكمالا لما تم الإعلان عنه بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف، المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة".



وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن "أعمال الرصد والمتابعة دلت أن ايران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".