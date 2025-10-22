وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالًا برئيس الوزراء العراقي لبحث العلاقات التجارية

أعلن المتحدث الرئيسي بالنيابة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان الجهود الجارية لإتمام الصفقات التجارية الأمريكية في العراق، وهنأ روبيو رئيس الوزراء العراقي على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق– تركيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على كلٍّ من العراق وتركيا والشركات الأمريكية.

وجدد روبيو التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع الشركاء العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة، والمتمثلة في حماية سيادة العراق ودعم الاستقرار الإقليمي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.