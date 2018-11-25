حجز الحكم على بديع و38 آخرين لجلسة 23 ديسمبر

حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 آخرين على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادر في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف لجلسة 23 ديسمبر للحكم



