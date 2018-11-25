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حوادث

حجز الحكم على بديع و38 آخرين لجلسة 23 ديسمبر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
محمد بديع مرشد جماعة
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان
محمد عبدالله
حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 آخرين على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادر في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف لجلسة 23 ديسمبر للحكم

كانت النيابة أحالت 93 متهما الى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق، ووجهت لهم عدة تهم وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقارى ومدرسة الراهبات.
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