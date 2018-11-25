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محافظات

محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:27 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد موقع غرق قارب بشتامى
مروة فاضل
تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، موقع غرق قارب أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامي بمركز ومدينة الشهداء، للاطمئنان على المصابين إثر تعرض مركب يعمل فى نقل الركاب فى الرياح البحيري لحادث غرق، أسفر عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث يقوم المركب بنقل الركاب إلى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة، رافقه الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة وإبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، واللواء ضياء حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء وعدد من القيادات الأمنية.

جاء ذلك عقب تلقى المحافظ إخطارا من غرفة العمليات بالديوان العام يفيد بغرق قارب وبه مجموعة من المواطنين أمام عزبة الطويلة ببشتامي.

وقد قامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال 5 جثث هم عبدالرحمن رضا شعير، وداليا السيد القصاص، وعزة محمد عيد، وعبدالكريم محمد يوسف، ومحمد السيد حسانين وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى، وقامت سيارات الإسعاف المتواجدة منذ الساعات الأولي بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفيى الشهداء.

وقام محافظ المنوفية بالانتقال فورًا إلى مستشفى الشهداء لمتابعة إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، حيث اطمأن المحافظ على المصابين، كما أمر بسرعة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب.

وأعرب محافظ المنوفية عن حزنه لهذا الحادث الأليم الذى أصاب جميع مواطنى المنوفية بالألم متوجها بالعزاء لجميع أسر المتوفين.
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
محافظ المنوفية يواسي أسر ضحايا غرق مركب بالنيل ويقرر صرف إعانات لهم.. صور
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