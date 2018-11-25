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بين الناس

أهالى الجيزة يشكون من تهالك أجزاء من سور كوبرى مترو جامعة القاهرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
وسام مختار
أشتكى أهالى منطقة الجيزة من تهالك السور المؤدى الى مترو جامعة القاهرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري .

وقال الأهالى فى رسالتهم: إن السور متهالك تماما، مما قد يؤدى الى تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالب القراء، مسئولين بسرعة التعامل مع المشكلة وإصلاح السور لإنقاذ حياة الأبرياء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .
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