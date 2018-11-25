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أخبار البلد

دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نظمت إدارة برنامج حماية الاطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي احتفالية اليوم العالمي للطفولة بدار فتيات العجوزة، بالتعاون مع مبادرة الفرحة.

تضمنت الاحتفالية ورشة فنية (رسم وتلوين) وورشة تنمية مهارات (ميكانو) ومسابقات للعب مع الأطفال وشو عرائس.

وتسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع المبادرات المجتمعية لتقديم الدعم للاطفال بلا مأوى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.
دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور
دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور
دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور
دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور
دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي.. صور
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