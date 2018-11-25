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مرأة

طريقة عمل السحلب الدايت

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
رنا عصمت
تزيد معدلات الجوع في الشتاء عن باقي الفصول وتنفتح الشهية لكل الأكلات والوجبات، بالإضافة إلى سناكس الشتاء الشهي بين الوجبات، والمشروبات الساخنة، ويعتبر السحلب مشروب الشتاء الذي يفضله الجميع، ولكنه يعمل على زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية طريقة تحضير السحلب الدايت بدون زيادة في الوزن.

مكونات السحلب الدايت:
- معلقة كبيرة شوفان مطحون 
- معلقة صغيرة جوز هند وفانيليا
- كوب لبن خالي الدسم

طريقة تحضير السحلب الدايت: 
خلط جميع المكونات ووضعها علي النار مع وضع القليل من السكر، ووضع القليل من القرفة.
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