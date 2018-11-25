أوباميانج يضيف الثاني لـ آرسنال الننى فى شباك بورنموث .. فيديو

أحرز بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني لفريق آرسنال فى شباك بورنموث ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف آرسنال الثاني فى الدقيقة 67 عن طريق أوباميانغ من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعة من زميله فسددها لتسكن الشباك.



وافتتح فريق ارسنال التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق جيفرسون اندريس ليرما لاعب بورنموث هدفا في مرماه بالخطأ.



وتعادل فريق بورنموث فى الدقيقة 46 عن طريق جوشوا كينج من تسديدة قوية تسكن شباك حارس ارسنال.



وتواجد اللاعب الدولي محمد النني علي دكة البدلاء فريق ارسنال.



ويسعى ارسنال إلى إيقاف سلسلة التعادلات التي تطارده في الدوري الإنجليزي، إذ إنه تعادل في آخر 3 مباريات له في بطولة الدوري الإنجليزي، فيما خاض 12 مباراة حتى الآن في "البريميرليج"، وفاز في 7 مباريات، بينما هُزم مبارتان وتعادل في 3 مباريات.



ويحتل فريق ارسنال فى المركز الخامس برصيد 24 نقطة ، بينما جاء فريق بورنموث فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة .