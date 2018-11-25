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رياضة

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:19 م
مباراة مصر المقاصة
مباراة مصر المقاصة وانبي
يسري غازي
حقق فريق مصر المقاصة فوزا صعبا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد المقاولون العرب فى إطار الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز ليصعد الفريق الفيومى الى المركز الثانى ويرتفع رصيده إلى 26 نقطة فيما يتجمد رصيد الفريق البترولى عند 14 نقطة فى المركز الرابع عشر.

أحرز رباعية المقاصة هاتريك جون أنطوى ومحمد دبش هدف فيما سجل ثلاثية انبي النيجيرى مارشال هدفين وحمدى فتحى هدف.

بدأ اللقاء بشكل مثير وكثف الفريق الفيومى من ضغوطاته على مرمى انبى ونجح مارشال لاعب الفريق البترولى فى تلقى تمريرة أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة صاروخية على يمين أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الفيومى معلنًا أول أهداف اللقاء.

رغم سيطرة لاعبي مصر المقاصة على مجريات اللقاء إلا أن الفريق البترولى نجح عبر الهجمات المرتدة فى تهديد دفاعات المنافس وسجل النيجيرى أوداه مارشال هدف فريق إنبى فى مرمى مصر المقاصة فى الدقيقة 26.

وفى الدقيقة 32 تلقى الغانى جون أنطوى تمريرة ماكرة من زميله البوركينى إريك تراورى سددها بقدمه فى شباك حارس الفريق البترولى بالدقيقة 32 ونجح محمد دبش فى تسجيل الهدف الثانى من ضربة رأسية قوية فى مرمى المنافس بالدقيقة 36.

أدرك النيجيرى اوده مارشال التعادل لفريق إنبى أمام نظيره فريق المقاصة بعدما تلقى فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول تمريرة سددها برأسه قوية فى مرمى الفريق الفيومى.

وشهدت مجريات الشوط الثانى هجوما مكثفا من جانب لاعبى الفريق الفيومى وتلقى فى الدقيقة 49 الغانى جون أنطوى كرة عرضية سددها فى شباك حارس انبى وبعدها بثلاث دقائق سجل حمدى فتحى هدف التعادل من ضربة رأسية قوية فى مرمى أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة.

ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المقاصة عقب عرقلة اريك تراورى داخل منطقة الجزاء سددها الغانى جون انطوى ويسجل الهدف الرابع والثالث له هاتريك فى الدقيقة 60.
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