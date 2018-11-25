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رياضة

الزمالك يكشف سر استبعاد حازم إمام في مواجهة الجونة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:45 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروي من قائمة مباراة الزمالك أمام الجونة، المقرر إقامتها مساء الغد، الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز.

ويرجع سبب استبعاد حازم إمام لإصابته في العضلة الخلفية؛ مما أدى إلى خروجه من قائمة الفريق. 

بينما خضع محمود علاء مدافع الزمالك، لجلسات علاجية مساء اليوم، لتأهيله للمشاركة فى التشكيل الأساسى غدًا أمام الجونة، بعدما تم ضمه لقائمة المباراة، حيث سيقوم بجلسات استشفاء بالثلج، لتأهيله للمشاركة أساسيا بعدما شارك فى المران الجماعى اليوم للفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى الخلفية فى المباراة الماضية أمام الداخلية، وأكد للجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس جاهزيته لمواجهة الغد.

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