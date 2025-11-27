قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبدالغني: حديث الرئيس أكد رؤية الدولة في حماية مصالحها وتعزيز الاستقرار الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي ، بالكلمة الشاملة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعته اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن رسائل الرئيس جاءت واضحة وحاسمة وتعكس حرص الدولة على ترسيخ معايير العدالة والشفافية في منظومة الانتقاء المميكنة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار، مضيفاً أن تأكيد الرئيس على قوة منظومة الاختبارات يعكس ثقة القيادة السياسية في المؤسسات العسكرية ودورها في تشكيل الشخصية المصرية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعّالة في بناء الدولة.


وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن إشادة الرئيس بمستوى التعليم في كلية الطب العسكري تمثل رسالة مهمة حول التزام الدولة بتوفير تعليم طبي متطور يضاهي أفضل الجامعات العالمية، من حيث المناهج المتقدمة والنظام الرقمي الشامل، مؤكداً أن حرص الرئيس على طمأنة أسر الطلاب، بجانب حديثه عن مرحلة الامتياز وتعاون الكلية مع مؤسسات طبية دولية، يعكس اهتماماً حقيقياً ببناء كوادر مهنية قادرة على المنافسة، مثمناً توجيهات الرئيس المتعلقة برفع اللياقة البدنية والصحة العامة لدى الشباب، باعتبارها ركناً أساسياً من أركان بناء الإنسان المصري وإعداده لمتطلبات المستقبل.


وأشار عبدالغني إلى أهمية الحوار المباشر الذي أجراه الرئيس مع الطلاب، والذي تناول فيه قضايا الاقتصاد والدين العام والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تلك الرسائل تمثل دعوة للشباب لفهم الواقع الاقتصادي والعمل بروح مشتركة لتحقيق التطوير، مشيداً بتأكيد الرئيس على رفضه لبعض الممارسات في انتخابات مجلس النواب، واعتبار هذا الرفض بمثابة “فيتو” لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على إتمام الاستحقاقات الوطنية بأعلى درجات الانضباط واحترام إرادة المواطنين.


وثمّن عبدالغني ما أكده الرئيس بشأن تطبيق القانون دون استثناء، وتناوله للجدل القائم حول قانون الطفل، موضحاً أن العبرة ليست بكثرة التشريعات وإنما بقدرة المجتمع على تنفيذها بشكل صارم وسليم، مع رفع مستوى الوعي العام ودور الأسرة والمدارس ودور العبادة والإعلام في حماية النشء من السلوكيات السلبية، مثمناً تأكيد الرئيس على ضرورة قيام المحافظات والمحليات بدورها الكامل لضبط الشارع المصري والتعامل الفوري مع أي مشكلات.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أهمية ما طرحه الرئيس بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة جهود مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الخسائر التي تحملتها الدولة نتيجة التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس، مؤكداً أن تلك الرسائل تعكس رؤية واضحة للدولة في حماية مصالحها وتعزيز استقرارها، مشيراً إلى أن تماسك المصريين ووحدتهم سيظلان الدعامة الأساسية لعبور التحديات وصناعة مستقبل أفضل للوطن.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على جنين .. إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

المشاركون في أعمال الدورة التدريبية ببغداد

الجامعة العربية تشارك في دورة تدريبية حول التقنيات الزراعية الذكية بالعراق

ماكرون

ماكرون يطلق خدمة عسكرية جديدة للشباب لتعزيز جاهزية الجيش الفرنسي

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

