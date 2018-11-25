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أخبار العالم

قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في دمت وتكبد المليشيا 56 قتيلا وجريحا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
أ ش أ
حررت قوات الجيش اليمني، اليوم /الأحد/، مواقع جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر مصدر ميداني يمني -في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش حررت موقعي "قوزعومي"، و"قبة” جنوبي مدينة دمت.
وأكد المصدر أن المعارك، أسفرت عن مصرع 26 من عناصر المليشيا بينهم القياديان الميدانيان، المدعو "عادل يحيى مقبل"، والمدعو "أحمد الهتار"، وجرح 30 أخرين.
ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت، خلال المعارك التي استمرت لساعات، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عقب فرار المليشيا.
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