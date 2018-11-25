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وزير الاتصالات: خدمات عديدة للمواطنين في القرى الذكية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القرى الذكية تقدم خدمات معتمدة على تكنولوجيا المعلومات للمواطنين.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن هناك العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الذكية خاصة بالتنبؤ بحالة المرور، حيث يتم إرسال إشارات تؤكد وجود عطل طارئ بأحد الطرق.

وتابع أن مدينة المعرفة هي منطقة تكنولوجيا تنشأ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد أحد مراكز ريادة الأعمال المستقبلية بمصر في بعض مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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