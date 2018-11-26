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أخبار العالم

تقدم جديد للجيش اليمني في جبهة الشريحة الراهدة جنوب تعز

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
سيطرت قوات من الجيش اليمني على مواقع جديدة ومرتفعات تطل على الطريق الرابط بين مدينة الشريجة في شمال لحج ومدينة الراهدة جنوب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات من الجيش اليمني أحكمت سيطرتها على التباب المحيطة بالجبل المدور الإستراتيجي، وتطهير مرتفعات تحيط بالطريق الرابط بين الشريجة الراهدة بالقرب من بيت حاميم التابعة لمديرية دمنة خدير في محافظة تعز.

وجاء التقدم عقب هجوم عنيف شنه الجيش اليمني، واستهدف مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بجبهة الشريحة الراهدة جنوب تعز.

وذكر الناطق الإعلامي في المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب " أن وحدات من اللواء الثاني والثالث حزم شنّت هجومًا عنيفًا على مليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة وميسرة جبهة الشريجة الراهدة، وتمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة التباب المحيطة بجبل المدور الإستراتيجي، وتطهير مرتفعات تحيط بالطريق الرابط بين الشريجة الراهدة".

من جهة أخرى، شنّ الجيش اليمني هجومًا من ثلاثة محاور وبمختلف الأسلحة؛ مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار نحو القرى والتجمعات السكانية.
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