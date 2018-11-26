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رياضة

أحمد أيوب: أنطوي أمامه فرصة تاريخية في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
جون أنطوي
جون أنطوي
حسن العمدة
أشاد أحمد أيوب، مدرب الأهلي السابق، بقدرات المهاجم الغاني جون أنطوي، لاعب نادي مصر للمقاصة.

وقال "أيوب" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جون أنطوي لاعب مميز وغيابه يؤثر كثيرًا على المقاصة".

وأضاف: "أنطوي أمامه فرصة تاريخية بالدخول نادي المئة في مصر وهو أمر لم يحدث من أي لاعب افريقي من قبل".

وتابع: "لا اتذكر الاسباب وراء عدم مشاركته واثبات نفسه مع النادي الأهلي عندما كنا في الجهاز الفني، مشاركته لم تكن كبيرة معنا".
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