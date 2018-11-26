تعرف على سبب اختفاء نور عن الوسط الفني

قالت النجمة نور، إن سبب ابتعادها عن الوسط الفنى يرجع إلي "الأمومة" فى المقام الأول وليس إلي الزواج بشكل أساسى، معقبة: "زوجى متفهم طبيعة عملى ولم يشترط عليا الابتعاد عن الساحة الفنية".



وأضافت نور خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثى"، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنها ابتعدت عن الوسط الفني لخمس سنوات، مرجعة ذلك إلي الزواج والحمل ثم الإنجاب وتربية الأبناء.



وأشادت نور بعلاقتها بزوجها ومدى التفاهم بينهما، مشيرة إلي أن ارتباطها بزوجها كان فى مصر حيث حدث إعجاب بينهما.

