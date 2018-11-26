أحمد أيوب: عودة طارق سليمان مكسب كبير للأهلي

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أن عودة طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، إضافة قوية ومكسب كبير للفريق.



وقال "أيوب" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طارق سليمان يملك خبرة كبيرة، وتعامل مع حراس الأهلي من قبل".



وأضاف: "أخطاء الحراس واردة، ولا أريد أن احملها لفرد واحد فقط، من الممكن أن يكون الأهلي محتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى".