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منوعات

القمر يتعامد على الكعبة فى ظاهرة فلكية نادرة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طارق موسى
تشهد مكة المكرمة ظاهرة فلكية نادرة بوقوع القمر في نقطة التعامد على الكعبة المشرفة، وأظهرت الحسابات الفلكية لحركة القمر حول الأرض أن القمر سيتعامد فجر الإثنين بتوقيت السعودية، على الكعبة المشرفة، وهو في طور الأحدب.

وأوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية -حسب موقع صدى السعودي- أن الحسابات الفلكية لحركة القمر حول الأرض أظهرت أن القمر سيتعامد فجرا بتوقيت السعودية وهو في طور الأحدب.

ويستفاد من هذه الظاهرة للقاطنين في دول الخليج العربي والمنطقة العربية ودول العالم في معرفة اتجاه القبلة بطريقة سهلة، وذلك بالنظر إلى القمر في لحظة التعامد فذلك الاتجاه هو اتجاه القبلة.
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