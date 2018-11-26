استياء بـ إسكان البرلمان لتخلف وزيري الزراعة والتنمية عن الحضور

أبدى النائب معتز محمود، استياءه بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بضم الكتل السكنية المتاخمة للمباني السكنية القديمة، وغادر اجتماع اللجنة.



وطالب "محمود" خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة ، بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى في حضور الوزيرين سالفة الذكر، بالإضافة لعاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليس لهم الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار وبالتالي لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة.



وقال النائب إنه بالرغم من إبلاغ اللجنة الوزيرين لم يحضرا ، متسائلا "هل مصلحة الشعب المصري لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين؟"، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة في اعتماد الأحوزة العمرانية.