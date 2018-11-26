ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

استياء بـ إسكان البرلمان لتخلف وزيري الزراعة والتنمية عن الحضور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:30 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
ماجدة بدوى
أبدى النائب معتز محمود، استياءه بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بضم الكتل السكنية المتاخمة للمباني السكنية القديمة، وغادر اجتماع اللجنة.

وطالب "محمود" خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة ، بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى في حضور الوزيرين سالفة الذكر، بالإضافة لعاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليس لهم الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار وبالتالي لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة.

وقال النائب إنه بالرغم من إبلاغ اللجنة الوزيرين لم يحضرا ، متسائلا "هل مصلحة الشعب المصري لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين؟"، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة في اعتماد الأحوزة العمرانية.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

سعد الهلالي يثير الجدل من جديد بالمطالبة بالمساواة في الميراث.. علي جمعة يرد: ستسأل يوم القيامة.. وشومان: كلام باطل

عامل يصيب زميله بجرح نافذ بالصدر بسبب معاتبته لمعاكسة زوجته

الوزراء: لا صحة لمد أيام العام الدراسي بنظام التعليم الجديد

رجيم سريع لإنقاص الوزن بسرعة لا تتوقعينها

شاهد ..دينا الشربينى بإطلالة لافتة فى أبو ظبى

سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة..صور

سيول: مساع لعودة الطيران المباشر مع القاهرة

اسعار الدولار والعملات الاجنبية سعر الدولار اليوم الاثنين 26- 11 -2018

صحيفة إنجليزية تبرز إنجازات صلاح مع ليفربول منذ قدومه

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

أضرار لا تعلمها عن تناول السكر الأبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

وزير البترول: الثروات المعدنية بالأراضى العربية تمثل 30% من الإجمالى العالمى..فيديو
الملا: نعمل على زيادة الناتج المحلى من التعدين بنسبة 2% ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
وزير الطاقة السعودي يسلم طارق الملا رئاسة المؤتمر العربي للتعدين.. فيديو
وزير البترول السعودى: نسعى لرفع عوائد الاستثمار التعدينى لـ 64 مليار دولار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟