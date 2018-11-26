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أخبار العالم

العاهل السعودي يبحث مع رئيس النيجر سبل تطوير التعاون الثنائي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:09 م
العاهل السعودي
العاهل السعودي
أ ش أ
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، الذي يزور المملكة حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء- آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.
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