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رياضة

كهربا يضيف الهدف الثالث للزمالك فى مرمى الجونة.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:43 م
كهربا
كهربا
محمد رشاد
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثالث فى شباك مضيفه الجونة، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.

أحرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 71 من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من إبراهيم حسن باتجاه كهربا الذي تمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب ثم سددها بلمسة سحرية من أسفل جسد الحارس عمر رضوان إلى داخل الشباك.

وكان قد افتتح التسجيل للزمالك فرجاني ساسي فى الدقيقة 49 ، قبل أن يضيف الهدف الثاني فى الدقيقة 68 من زمن اللقاء ليصبح الزمالك متقدما بثلاثية نظيفة فى مرمى الجونة .

ودخل الفريق الأبيض المباراة برصيد 29 نقطة، حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالها الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.
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