دينا الشربيني: ممكن احب خروف بسبب عيونه البريئة.. فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تجيد الطبخ، وتعشق كفتة الارز، لافتة إلى أنها حاولت أكثر من مرة عمل أكلات وكانت النتيجة مرضية جدا لها.



وأضافت خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أنها نباتية، وأخذت هذا القرار بعد أن شاهدت طفلة تعاتب أحد الأشخاص «كيف تأكل كائن حي وله يدين ووجه».



وأشارت إلى أنها قررت الامتناع عن هذه الأطعمة، قائلة إنها من الممكن أن تحب خروف بسبب عينه البريئة.



