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رياضة

محمد صلاح يكشف عن رأيه في ازمة تصدير القطط والكلاب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
فى لفتة إنسانية من محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، غرد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة تدعو الى عدم تصدير القطط والكلاب إلى أي مكان. 

وقال صلاح فى تغريدته : "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث ،#لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات". 

وكان صلاح قد قاد فريقه ليفربول الى الفوز على واتفورد السبت الماضي بثلاثية نظيفة سجل فيها الملك المصري الهدف الأول لفريقه الانجليزي ، رفقة فيرمينو وأرنولد . 

ويستعد ليفربول الى خوض مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان فى ملعب حديقة الأمراء فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.
محمد صلاح يكشف عن رأيه في ازمة تصدير القطط والكلاب
محمد صلاح يكشف عن رأيه في ازمة تصدير القطط والكلاب
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