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أخبار العالم

ترامب يلوح بعقوبات جديدة في وجه الصين قبل قمة العشرين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، الصين بتشديد رسوم السلع الجمركية على البضائع الصينية التي تدخل الأراضي الأمريكية، وسط ترقب لقمة العشرين، المزمع انعقادها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس خلال الأسبوع الجاري، والتي قد تستغلها بكين للبحث عن حلفاء جدد في وجه العقوبات الأمريكية.

وقال ترامب في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "غير مرجح بشدة أن أقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية"، مشيرًا إلى أنه سيزيد الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة في الوقت الحالي.

وأوضح ترامب أنه سيمضي قدما في فرض رسوم على بقية السلع الصينية إذا فشل التفاوض مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة العشرين في بوينس أيرس يوم الجمعة المقبل.
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