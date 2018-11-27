اليوم.. سعفان يسلم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة

يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، والمقدمة من شركات القطاع الخاص بالقاهرة، وفرتها منطقة شرق قوى عاملة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.





وقال الوزير: إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدي الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع.





وأضاف: إن وزارة القوى العاملة سبق وأن دشنت صفحة خاصة للتواصل الاجتماعى مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة، فضلًا عن إعداد استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من هذه الفئة، وتم استيفاء النسبة لبعض الشركات من الموقع الرسمي للوزارة .





يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.