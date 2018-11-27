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وصول 87 ألف طن قمح وفحم إلى ميناء سفاجا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
حسن غنيمة
يستعد ميناء سفاجا اليوم، الثلاثاء، لاستقبال السفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

كما يستقبل الميناء السفينة SWOS Bay وعلى متنها 24 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وتقوم الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجري طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2015 بتاريخ 19 /4 /2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

على جانب آخر يشهد الميناء وصول السفينتين محبة ونما اكسبريس، وسفر السفينتين مودة وبوسيدون اكسبريس، بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا.
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