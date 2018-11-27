عضو البرنامج الرئاسي يشرح أهميته بالنسبة للشباب

قال الدكتور فتحي شمس الدين؛ عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؛ إن القيادة السياسية وجدت أن الشباب في المجتمع المصري لم يتمكن في مفاصل الدولة وكان لابد أن يتم تأهيلهم قبل توليهم مناصب قيادية في الدولة.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»؛ أنه أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير هي عدم تمكين الشباب؛ ومن هنا ظهرت فكرة الرئيس بإطلاق البرنامج الرئاسي منذ عام 2006.



وأوضح أن البرنامج يقوم على اختيار مجموعة من الشباب وتدريبهم على عدة مجالات من السياسية للرياضة للإعلام للاقتصاد؛ لافتا أن مجموعة كبيرة منهم تولت مناصب قيادية في الدولة لدرجة نائب محافظ.

