نقل أمين الشرطة المصاب من مستشفى زفتى لطنطا الجامعي لإسعافه.. صور

أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلي اللواء عبداللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بالضرورة نقل أمين الشرطة المصاب بطلق ناري خلال حملة أمنية لمطاردة "الحوت" مسجل شقي خطر بطريق "زفتي – بنها " من طوارىء مستشفي زفتي العام إلى مستشفيات طنطا الجامعية لإسعافه وإنقاذ حياته .





جاء ذلك خلال زيارة مدير الأمن يرافقه اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطة زفتي لأمين الشرطة المصاب أثناء تواجده بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي زفتي العام .





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة "محمد السمري " أمين شرطة من قوة مباحث مركز زفتي بطلق ناري أثناء مطاردة وحملة أمنية لضبط "عوض كريم " عاطل مسجل شقي خطر وشهرته الحوت أحد أباطرة تجارة المواد المخدرة .





وباشرت القيادات الأمنية تحت قيادة والرائد أحمد خيري جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة تطورات الحادث وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى طوارىء مستشفي زفتي العام لإسعافه.



