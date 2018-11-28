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أخبار العالم

بحيلة إخوانية.. متظاهرو فرنسا يحولون الشانزليزيه إلى ميدان رابعة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
لم يصدق العالم أعينه أمام تلك المشاهد المتناثرة عبر وسائل الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، لشارع الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي تحول الى ساحة حرب عشوائية بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية.

واندلعت احتجاجات لجماعة أعلنت عن نفسها باسم السترات الصفراء، في باريس وبادرت بأعمال عنف ضد الشرطة الفرنسية وحطمت واجهات المحال التجارية في باريس، اعتراضًا على فرض ضريبة إضافية على الوقود.

في مشهد يعيد إلى الأذهان تجمعات الإخوان في ميدان رابعة العدوية في مصر واستخدام ركام الواجهات المحطمة وأجزاء السيارات كخطوط فاصلة مع الشرطة، التقطت العدسات مشاهدا شبيهة في شارع الشانزلزيه.

وأظهر فيديو تم تداوله شارع شانزلزيه مكتظا بالمحتجين الذي توزعوا بعشوائية بين جنبات الشارع محتفظين بالبقاء خلف خط فاصل من حطام الواجهات وقطع السيارات المفككة نتيجة الاشتباكات.

وقالت سكاي نيوز في تقرير لها، إن تنظيم "داعش" الإرهابي دخل على خط المظاهرات التي ينظمها أصحاب "السترات الصفراء"، في فرنسا منذ أيام، للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتعيش عدة مدن فرنسية، لاسيما العاصمة باريس، حالة من الاستنفار بسبب هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الثلاثاء، فإن مجموعتين تابعتين لتنظيم داعش المتشدد نشرتا ملصقات تحرض فيها "الذئاب المنفردة" على استغلال احتجاجات "السترات الصفراء" وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

وجاء في إحدى الملصقات عبارة "يا أيتها الذئاب المنفردة، استغلوا الاحتجاجات.. في فرنسا".

وضم الملصق صور العمليات التي يعتمدها "الدواعش" في هجماتهم، مثل الطعن وإطلاق النار وإشعال النيران وصدم المارة بالسيارات.

وأفادت معلومات استخباراتية بأن "جماعتين مسلحتين تابعتين لداعش أصدرتا بشكل منفصل هذه الملصقات".

وعبرت قوات الأمن الفرنسية، في وقت سابق، عن قلقها وخوفها من أن يتسلل متطرفون إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.
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