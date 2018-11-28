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أخبار العالم

مقتل وإصابة 44 شخصاً واحتراق 50 شاحنة وسيارة في انفجار بالصين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:43 ص
صدى البلد
حسام جابر
قتل 22 شخصاً على الأقل، وأصيب 22 آخرين؛ إثر انفجار وقع بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانزياكو بالصين.

ونقلت صحيفة "تشينا ديلي" الصينية عن بيان لإدارة المدينة أن انفجارًا وقع في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مصنع للكيماويات في منطقة تسياودون.

وبحسب البيانات، فإن 22 شخصًا لقوا مصرعهم على الأقل، فيما أصيب 22 آخرين في الانفجار الذي وقع في هذه المدينة الواقعة شمال البلاد.

وبينت الصحيفة أن الشرطة ورجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع، في حين نقل المصابين إلى المشفى.

وكشفت البيانات أيضًا أن 38 شاحنة و12 سيارة احترقت خلال الانفجار.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن أشخاص آخرين.
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