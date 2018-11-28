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محافظات

محافظ القاهرة:15 منفذا للخضر والفاكهة ولقاءات مع التجار لتخفيض الأسعار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن المحافظة أنشئت حتى الآن 15 منفذا لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع تجار سوق العبور، وذلك منذ ظهور أزمة أسعار البطاطس خلال الأيام القليلة الماضية ، مؤكدا أنه جارى إنشاء منافذ أخرى.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي استمرارا لخطة المحافظة في دعم المواطن حتى يشعر بتواجد الأجهزة التنفيذية معه على أرض الواقع، ولرفع العبء عن الأسر البسيطة .

وفى سياق أخر شكر المحافظ شركة الصرف الصحى ورؤساء الاحياء لتعاملهم الجيد مع ازمة هطول الامطار ، مضيفا : " نجحنا في إدارة الأزمة بشكل جيد مقارنة بالأعوام الماضية ".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى بمحافظة القاهرة المنعقد الان بديوان عام المحافظة ، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات الخدمية بالعاصمة، وعدد من القيادات الأمنية.
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