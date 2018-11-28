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أخبار البلد

الحكومة توافق على تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صورة من اجتماع الحكومة
صورة من اجتماع الحكومة
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/1/2019.

وذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيًا كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
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