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أخبار العالم

استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:21 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد قاسم
استقبل أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، الأنبا مرقس أسقف عام شبرا وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وحسبما ذكرت قناة "العربية"، فقد حضر حضر اللقاء وفد سفارة جمهورية مصر بالسعودية بالمملكة.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى، في مارس الماضي، مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور
استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور
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