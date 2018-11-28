البورصة تربح 4.1 مليارات جنيه فى نهاية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.1 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 752،235 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والمصريين.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق عند مستوى 13309.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق إلى مستوى 2199 نقطة.



كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» إلى مستوى 682 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، إلى 1708 نقاط.