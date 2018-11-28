ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة تربح 4.1 مليارات جنيه فى نهاية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.1 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 752،235 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق عند مستوى 13309.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق إلى مستوى 2199 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» إلى مستوى 682 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، إلى 1708 نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

بالأرقام والأحداث.. نوفمبر الشهر الأسود فى تاريخ الأهلى

نجم الأهلي يفتح النار: كارتيرون ضعيف وكوليبالى مكسح

سمير كمونة يكشف السبب الحقيقي وراء تراجع أداء الأهلي

مجلس الدولة يؤيد استبعاد محمد فودة من انتخابات زفتى لعدم حسن السير والسلوك

الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو

تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

الدوري الألمانى يهدد صفقة الأهلى المنتظرة

محمد أبو العينين يعلن عن مفاجآت سارة لطلاب جامعة النيل.. صور

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

في ذكرى رحيلها.. أسرار تنشر لأول مرة عن الفنانة شادية

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو
تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو
سياسي: العلاقات المصرية السعودية يبنى عليها النظام الإقليمي العربي .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟