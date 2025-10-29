بتروجت يعلن تشكيله الأساسي لمواجهة الأهلي في دوري نايل

كشف سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، حامد حمدان، وتوفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عثمان، مصطفى الجمل، وأدهم حامد.

خط الهجوم: محمد دودو، سيكو سونكو، ومصطفى البدري.

أما دكة البدلاء، فتضم كلًا من:

محمد خليفة، أحمد غنيم، أحمد عبد الموجود (بحبح)، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمود مرسي، عبدالله ديباتيه، وسمير محمد.

ويأمل فريق بتروجت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتعزيز موقعه في جدول ترتيب المسابقة.