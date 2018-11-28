وفاة راكب يمني على طائرة عدن قبل الهبوط بمطار القاهرة

توفي راكب يمني الجنسية على الطائرة اليمنية القادمة من عدن، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم "الأربعاء"، واتخذت سلطات المطار الإجراءات القانونية، وإنزال الجثمان من الطائرة، وتم نقله الى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.





تلقي برج المراقبة إشارة من الطائرة اليمنية القادمة من عدن، بتوفير سيارة اسعاف وطاقم طبي للكشف على الراكب اليمني عايض م ع "61 عاماً"، وفور هبوط الطائرة بموقع 4 بمهبط المطار، قام الطبيب تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي، وأكد وفاته لإصابته بوعكة صحية.



