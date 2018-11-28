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أخبار البلد

وفاة راكب يمني على طائرة عدن قبل الهبوط بمطار القاهرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
توفي راكب يمني الجنسية على الطائرة اليمنية القادمة من عدن، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم "الأربعاء"، واتخذت سلطات المطار الإجراءات القانونية، وإنزال الجثمان من الطائرة، وتم نقله الى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

تلقي برج المراقبة إشارة من الطائرة اليمنية القادمة من عدن، بتوفير سيارة اسعاف وطاقم طبي للكشف على الراكب اليمني عايض م ع "61 عاماً"، وفور هبوط الطائرة بموقع 4 بمهبط المطار، قام الطبيب تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي، وأكد وفاته لإصابته بوعكة صحية.

وقام الفريق الطبي بإنزال الجثمان ونقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.
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